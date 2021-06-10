Поединок Оспанова, экс-бойцы UFC и дебют чемпионки мира по боксу в ММА. Что смотреть на турнире PFL 4?

В ночь на пятницу, 11 июня, в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам PFL 4. В нем примет участие и казахcтанский файтер Арман Оспанов (11-3). Корреспондент Vesti.kz рассказал об интересных поединках этого карда.
Турнир будет открыт как раз боем с участием Оспанова. Боец полулегкого веса встретится с американцем Крисом Уэйдом (18-6), известным по выступлениям в промоушене UFC.
Эта схватка начнется в 05:00 утра по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.
Мораеса также могут помнить по выступлениям в клетке UFC. В период с ноября 2017-го до июля 2019 года он провел под эгидой промоушена пять поединков, выиграв лишь два раза. В дебюте он продержался почти полную дистанцию против россиянина Забита Магомедшарипова (18-1), но в итоге капитулировал за полминуты до конца третьего раунда.
Начало боя - ориентировочно в 05:30.
Далее, после 06:00, встретятся легковесы Ахмед Алиев (Россия, 20-6) и Лоик Раджабов (Таджикистан, 13-3-1). Оба выступают в PFL с мая 2019 года. С тех пор они неоднократно и побеждали, и проигрывали.
Алиев достаточно известен в России, где выступал на многочисленных турнирах разных промоушенов. Среди бойцов, поверженных Ахмедом, значатся такие известные файтеры, как Зубайра Тухугов (19-5-1), Рашид Магомедов (25-5-1) и другие.
Раджабов идет на серии из двух поражений подряд, но болельщики из Таджикистана верят в успех своего знаменосца. В начале своей карьеры один из боев Лоик провел под эгидой казахстанской лиги Alash Pride FC.
32-летний Обен-Мерсье знаком фанатам UFC. Канадский мастер сабмишенов провел 12 боев в UFC, победив в семи из них. После трех поражений подряд он был уволен из промоушена, а теперь дебютирует в PFL. Свой последний бой он провел летом 2019 года, проиграв единогласным решением Арману Царукяну (16-2), чьим менеджером является казахстанец Саят Абдрахманов.
Это противостояние начнется ориентировочно в 06:30.
28-летний Коллард идет на серии из трех побед, а в последнем бою он оказался сильнее экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса (24-11). В прошлом Клэй и сам был бойцом известнейшего промоушена, а в одном из поединков уступил техническим нокаутом Максу Холлоуэю (22-6).
Джоилтон дебютировал в PFL в апреле этого года, но проиграл раздельным решением. До этого у него была серия из четырех побед кряду.
В декабре стало известно, что Шилдс подписала контракт с PFL. Она сообщила, что будет совмещать выступления в двух видах спорта. Предстоящий поединок пройдет в женском легком весе - довольно редкой весовой категории в ММА.
Полностью кард выглядит следующим образом (от главных боев к предварительному карду):
Напомним, что на этой неделе еще один казахстанец выступит на турнире российской лиги Open FC.
Фото: PFL©️
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