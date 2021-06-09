Оспанов против экс-бойца UFC и дебют непобежденного казахстанца в России. Что будет на этой неделе в ММА?

Димаш Тулегенов

Главным событием недели в мировом ММА станет турнир UFC 263, который пройдет рано утром в воскресенье, 13 июня. Но для казахстанских болельщиков куда более важными будут ивенты с участием соотечественников. Корреспондент Vesti.kz рассказал о намечающихся выступлениях бойцов из Казахстана.

В ночь на пятницу, 11 июня, в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США), пройдет очередное событие регулярного сезона Professional Fighters League - PFL 4. Ранним утром под эгидой этой организации дебютирует казахстанский полулегковес Арман Оспанов (11-3).

Его соперником будет бывший боец UFC - 33-летний американец Крис Уэйд (18-6), который в текущем сезоне PFL один поединок уже выиграл. Ранее мы подробно рассказали об Уэйде, придя к выводу, что Оспанову с соперником по дебюту явно не повезло.

31-летний Арман долгое время ждал окончания переговоров о подписании контракта с UFC, но, судя по всему, с известнейшей организацией мира пока не задалось. Однако есть вероятность, что это лишь вопрос времени, но для этого Оспанову нужно ярко себя проявить в клетке PFL.

В последний раз казахстанец выходил в октагон в марте 2020 года, нокаутировав россиянина Расула Мирзаева (18-3) на турнире ACA 105.

В субботу, 12 июня, в Жигулевске (Самарская область, Россия) пройдет турнир Open FC 5. В предварительном карде события выступит казахстанский полутяжеловес - непобежденный чемпион Octagon League Карим Рузбакиев (6-0). Соперником 20-летнего файтера будет россиянин Антон Волков (5-1).

Рузбакиев первый профессиональный бой провел в ноябре 2018 года. За два года он победил уже пятерых оппонентов, а в марте 2021 года он завоевал пояс чемпиона Octagon League. На его счету три нокаута и столько же побед решением.

У 29-летнего Волкова пять побед, из которых - три нокаута, один сабмишен и единственный успех после оглашения судейских записок. Свое поражение он потерпел в дебюте, в апреле 2018 года, дисквалификацией. Антон нанес запрещенный удар коленом в голову соперника, находящегося в "партере". Примерно то же самое, что сделал уже экс-чемпион UFC Петр Ян.

Если для Рузбакиева это будет дебютное выступление за пределами Казахстана и вне Octagon League, то Волков уже провел один бой под эгидой Open FC, нокаутировав файтера из Кыргызстана Нурлана Токтобакиева (13-5-1).

Подробнее о трансляции и времени начала боя Оспанова будет сообщено позже.

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Фото: PFL©️

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