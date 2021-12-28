"Очень сложно". Президент лиги Хабиба - о титульном бое казахстанца, подписании контракта с Резниковым и турнире в Атырау

Автор: Димаш Тулегенов

Известный в прошлом боец ММА, а ныне президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров дал интервью журналисту Игорю Лазорину. В нем "Лев Дагестана" рассказал в том числе о титульном поединке с участием казахстанца Жасулана Акимжана (7-2), разговорах о подписании Артема Резникова (22-6) и проведении турниров в Казахстане.

Ранее стало известно, что в феврале чемпион полулегкого веса из Кыргызстана Бусурманкул Абдибаит (14-3-1) будет проводить первую защиту пояса против казахстанца Акимжана. Об этом поединке уже высказался сам действующий чемпион, который также отметил, что пока не знает точной даты и места проведения турнира.

"Казахи - это наш братский народ". Чемпион лиги Хабиба из Кыргызстана - о поединке с казахстанцем Акимжаном

- Приняли ли вы решение, где будет защищать свой пояс Бусурманкул в феврале?

- Да, в феврале этот турнир будет в Москве. Бой утвержден. Акимжан выиграл три-четыре боя в лиге, он первый претендент. Бусурманкул - действующий чемпион. Я думаю, что они в курсе (места проведения), что наши матчмейкеры до них донесли.

- Вчера у нас был эфир с Бусурманкулом, и он сказал, что не знает, где будет проходить бой.

- Ну вот, видишь. Если он вчера не знал, значит, есть вопрос к моим работникам (смеется). Может быть, он скромничает. Но ребята должны были знать, что турнир проведем в Москве. Это главный бой турнира.

- Резников изъявлял желание подраться с Кевином Ли (18-7). Его вы рассматриваете в качестве бойца лиги, или из-за непоняток [с АСА] это пока сложно?

- На самом деле ситуация с АСА действительно непонятная. Есть ли у него контракт или нет. Но это уже, конечно, между ними был какой-то конфликт, сейчас вроде бы снова все наладили. В АСА наши братья, поэтому вот так лезть туда и использовать спорные моменты с контрактом... Я думаю, что он должен полностью с ними как-то вопрос решить. Конечно, он интересный, очень сильный и серьезный боец. Они должны между собой решить вопросы. Когда он станет свободным агентом, то с удовольствием.

- С учетом того, что у вас есть сразу два чемпиона из Таджикистана, рассматриваете ли проведение турнира в Душанбе?

- До пандемии у нас были переговоры, мы думали, что сможем в 2021 году провести там турнир. Но из-за пандемии мы отложили. Но сейчас, я думаю, надо возобновлять переговоры. Очень много бойцов сейчас из Таджикистана на высоком уровне, которые везде дерутся. Не только из Таджикистана, также из Узбекистана, из Казахстана.

Они создают очень большую конкуренцию. Одно время мы рассматривали их как бойцов на замену, но сейчас они очень серьезную конкуренцию создают для всех. Поэтому я считаю, что в этих странах нужно проводить больше турниров. Но мы проводим каждый год по одному турниру в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане. В Таджикистане еще не проводили, на самом деле очень хочется.

- В Грузии планировали провести турнир. Я так понимаю, это тоже на 2022 год?

- Да, тогда за месяц до турнира, из-за пандемии, нам пришлось переключаться на другую дату, к сожалению. Все из-за пандемии. В Казахстане, в Атырау, в конце года, в декабре, планировали турнир. Сейчас его перенесли. В январе новогодние праздники, в феврале у нас уже турнир в Москве. Не знаем теперь, куда этот турнир (в Атырау) перенести... В марте у нас турнир с титульным боем Фаридуна Одилова и Александра Шлеменко в среднем весе. Очень сложно.

- Про Грузию спросил, потому что Лиана Джоджуа теперь не в UFC. Женский дивизион вы не рассматриваете пока?

- Нет-нет (улыбается). Женщины должны сидеть дома, на кухне, как говорится. Наши женщины, по крайней мере, так делают.

Полностью интервью с Шамилем можно посмотреть ниже:

Напомним, что впервые о турнире в Атырау в конце 2021 года сказал владелец промоушена Хабиб Нурмагомедов. Это случилось во время июньского турнира Eagle FC в Алматы.

Ранее мы рассказали о карде турнира Naiza FC 36, который пройдет уже завтра, 29 декабря, в Алматы.

Фото: Eagle FC©️