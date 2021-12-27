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Титульник в легком весе, бои Алмабаева и сестры Рахмонова. Что будет на последнем турнире лиги Naiza FC в 2021 году

Титульник в легком весе, бои Алмабаева и сестры Рахмонова. Что будет на последнем турнире лиги Naiza FC в 2021 году
©Naiza FC
Новости спорта Единоборства Смешанные

В среду, 29 декабря, в Алматы пройдет заключительный турнир лиги Naiza FC в уходящем году. Корреспондент Vesti.kz рассказал, что нужно знать о предстоящем ивенте, который возглавит титульный бой в легком весе.

Всего в рамках турнира пройдут 14 боев, шесть из которых - в главном карде. Выступят 28 спортсменов, 12 из которых представляют Казахстан. Также будет пять бойцов из России, по три из Кыргызстана и Узбекистана, двое из Бразилии, по одному из Грузии, Турции и Азербайджана.

В прямом эфире 36-й турнир лиги можно будет посмотреть на YouTube-канале Naiza TV, а также телеканалах Insport и Setanta Qazaqstan. Начало - в 16:00 по времени Нур-Султана.

По традиции в отдельности расскажем о пяти наиболее интересных поединках по нашей версии:

Сора Рахмонова (1-1, Казахстан) - Хилола Собирова (0-0, Узбекистан)

Противостояние в женском легчайшем весе пройдет третьим по очереди с начала предварительного карда. Родная сестра бойца UFC Шавката Рахмонова проведет свой третий поединок в профессиональной карьере. В конце января, на 28-м турнире лиги, Сора дебютировала победой сабмишеном, но в июне на Naiza FC 31 проиграла единогласным решением судей.

На этот раз ее соперницей будет дебютантка из Узбекистана. Известно, что ранее Собирова выступала на различных соревнованиях по боксу.

Асет Анарбаев (6-0, Казахстан) - Кайратбек Нурбай Уулу (9-3, Кыргызстан)

Поединок в мужском легчайшем весе будет вторым в очереди главного карда. Изначально непобежденный казахстанец, все шесть своих поединков проведший в лиге Naiza FC, должен был биться в качестве претендента против чемпиона из Кыргызстана Айжигита Эркебай Уулу (6-1). Но в итоге тот выбыл из строя из-за травмы.

Затем на замену предполагался выход украинского файтера Александра Подлесного (16-7-1), но и этому противостоянию не суждено было состояться. В итоге Анарбаев, для которого это будет третий бой в году, встретится с 21-летним дебютантом лиги из Кыргызстана - Нурбай Уулу. 

Кайратбек идет на серии из трех побед подряд, а в этом году он провел лишь один поединок. 

Фаниль Рафиков (19-5, Казахстан) - Каныбек Жаныбек Уулу (11-7, Кыргызстан)

Бойцы легкого веса идут на разных сериях. Если 28-летний казахстанец Рафиков летом утратил звание чемпиона, проиграв титульный поединок единогласным решением судей, то Каныбек, напротив, закрыл поражение в предыдущей схватке победой. 

Для файтера из Павлодара этот поединок будет третьим в году, он и определит, будет ли итоговый баланс побед и поражений за 2021-й положительным или же станет отрицательным.

В активе у Жаныбек Уулу единственный проведенный бой в этом году, в котором он единогласным решением судей победил другого казахстанца Олжаса Ескараева (10-4).

Асу Алмабаев (13-2, Казахстан) - Кайк Аленкар (10-1, Бразилия)

Один из ярчайших казахстанских бойцов наилегчайшего веса встретится со своим бразильским оппонентом в соглавном событии вечера. 27-летний Алмабаев, являющийся бывшим чемпионом Naiza FC, M-1 Global, а также бойцом Brave CF, во второй раз в году войдет в октагон. 

Асу, идущий на серии из девяти побед, встретится со своим ровесником из Бразилии Аленкаром. Кайк не бился больше двух лет. Свой последний бой он выиграл, но перед этим проиграл решением другому казахстанцу Арману Ашимову (12-3-1).

Ильдар Кудайбергенов (4-0, Казахстан) - Серикбай Ходжабаев (11-5, Казахстан)

Титульный бой в легком весе между двумя казахстанцами возглавит турнир Naiza 36. Кудайбергенов завоевал чемпионский пояс в июне, победив единогласным решением своего соотечественника Рафикова. Это будет его первая защита титула.

Ходжабаев идет на серии из двух побед подряд. Для него это будет уже вторая попытка завоевать пояс с начала года - в январе он единогласным решением проиграл все тому же Рафикову. Серикбай является одним из опытных бойцов по количеству выступлений в Naiza FC. На его счету уже 15 выходов в клетку этой организации.

Напомним, что этот турнир станет последним ММА-событием года с участием казахстанцев. Изначально в этот вечер планировалось проведение сразу трех титульных боев. Помимо сорванного противостояния Анарбаева и Айжигит Уулу в легчайшем весе, также должен был быть оспорен вакантный пояс в среднем весе между казахстанцем Имраном Тайсултановым (6-0) и россиянином Магомедом Мутаевым (13-3-0-1).

В итоге Тайсултанов выбыл с боя, а Мутаеву сменили соперника, но поединок утратил статус титульного. По этой причине Naiza FC 36 порадует зрителей лишь пятираундовым титульным боем в легком весе.

Отметим, что в качестве гостей турнир на Almaty Arena посетят известные казахстанские бойцы Жалгас Жумагулов (14-6), Артем Резников (22-6), российский файтер Марат Балаев (12-3), действующие чемпионы Naiza FC Алиби Идрис (5-0) и Николай Самусев (8-0) и другие известные личности.

Билеты для посещения турнира можно приобрести по этой ссылке. Цена варьируется от двух до 25 тысяч тенге.

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Метки:
MMA Naiza FC Казахстан Алматы UFC Рахмонов Шавкат Жумагулов Жалгас Резников Артем

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