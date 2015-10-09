Нокаутом за 30 секунд завершился бой казаха с другом Чимаева

Казахстанец Багдос Олжабай (17-6) провёл бой с непобеждённым россиянином Шамилем Басаевым (8-0) на бойцовском турнире российской лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) - ACA 205 в Алматы, передают Vesti.kz.

Противостояние в полулёгком весе завершилось поражением Олжабая нокаутом за 30 секунд первого раунда. Для него это шестое поражение в карьере при 17 победах. Басаев, в свою очередь, выиграл восьмой поединок, сохранив статус непобеждённого файтера.

Отметим, что Басаев дерётся на профессиональном уровне с лета 2023 года, и за три года не проиграл ни одного поединка. Для него это был лишь второй бой за пределами России. Басаев является другом бывшего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

Главный событием ивента станет бой между чемпионом лиги в полутяжелом весе Муслимом Магомедовым (16-0) и Эльмаром Гасановым (12-1). Для Магомедова это будет его первая титульная защита.

Прямая трансляция турнира ACA 205 в Алматы: список участников

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