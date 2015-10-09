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MMA
Сегодня 09:25
 

Прямая трансляция турнира ACA 205 в Алматы: список участников

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Прямая трансляция турнира ACA 205 в Алматы: список участников ©АСФ

Сегодня, 17 июля, в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) 205, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 17 июля, в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) 205, передают Vesti.kz.

Где смотреть турнир АСА 2025

Прямая трансляция турнира на телеканале SPORT+ начнется в 17:00 по казахстанскому времени.

Также трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте ACA MMA.

Прямая трансляция турнира АСА 205

Идеальный рекорд и защита титула

Главный событием ивента станет бой между чемпионом лиги в полутяжелом весе Муслимом Магомедовым (16-0) и Эльмаром Гасановым (12-1). Для Магомедова это будет его первая титульная защита.

В со-главном событии вечера Жосиэль Сильва выйдет на защиту своего титула ACA в легчайшем дивизионе в поединке против Рената Ондара.

Из казахстанских бойцов на предстоящем турнире выступят Артем Резников (26-11), Даурен Ермеков (21-8), Асылжан Бакытжанулы (18-6-1), Багдос Олжабай (17-5), Серик Разгалиев (12-3), Жасулан Акимжан (12-4) и Ерасыл Шукатаев (13-5).

Главный кард ACA 205 в Алматы

  • Полутяжёлый вес (Титульный бой): Муслим Магомедов (16-0) vs Эльмар Гасанов (12-1-1) 
  • Легчайший вес (Титульный бой): Жозиель Силва (23-7) vs Ренат Ондар (16-4)
  • Лёгкий вес: Артём Резников (26-11) vs Заур Гаджиев (13-5) 
  • Средний вес: Рене Пессоа (26-12) vs Даурен Ермеков (17-7) 
  • Полутяжёлый вес: Виталий Бигдаш (14-4) vs Асылжан Бакытжанулы (18-7) 

Прелимы (Предварительные бои)

  • Полутяжёлый вес: Саламу Абдурахманов vs Кайо Биттенкурт
  • Средний вес: Абдул-Рахман Джанаев vs Эдил Эсенгулов
  • Полулёгкий вес: Багдос Олжабай vs Шамиль Басаев
  • Полулёгкий вес: Мехди Байдулаев vs Гаджимурад Алиев
  • Легчайший вес: Мансур Хатуев vs Герман Барсегян
  • Полусредний вес: Халид Сатуев vs Элиас Сильверио
  • Лёгкий вес: Жасулан Акимжан vs Ахмед Гакиев
  • Легчайший вес: Ерасыл Шукатаев vs Магомед Сардалов
  • Полулёгкий вес: Нурбек Абдыкадыров vs Турпал Гедиев


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