Прямая трансляция турнира ACA 205 в Алматы: список участников

Сегодня, 17 июля, в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) 205, передают Vesti.kz.

Где смотреть турнир АСА 2025

Прямая трансляция турнира на телеканале SPORT+ начнется в 17:00 по казахстанскому времени.

Также трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте ACA MMA.

Прямая трансляция турнира АСА 205

Идеальный рекорд и защита титула

Главный событием ивента станет бой между чемпионом лиги в полутяжелом весе Муслимом Магомедовым (16-0) и Эльмаром Гасановым (12-1). Для Магомедова это будет его первая титульная защита.

В со-главном событии вечера Жосиэль Сильва выйдет на защиту своего титула ACA в легчайшем дивизионе в поединке против Рената Ондара.

Из казахстанских бойцов на предстоящем турнире выступят Артем Резников (26-11), Даурен Ермеков (21-8), Асылжан Бакытжанулы (18-6-1), Багдос Олжабай (17-5), Серик Разгалиев (12-3), Жасулан Акимжан (12-4) и Ерасыл Шукатаев (13-5).

Главный кард ACA 205 в Алматы

Полутяжёлый вес (Титульный бой): Муслим Магомедов (16-0) vs Эльмар Гасанов (12-1-1)

Легчайший вес (Титульный бой): Жозиель Силва (23-7) vs Ренат Ондар (16-4)

Лёгкий вес: Артём Резников (26-11) vs Заур Гаджиев (13-5)

Средний вес: Рене Пессоа (26-12) vs Даурен Ермеков (17-7)

Полутяжёлый вес: Виталий Бигдаш (14-4) vs Асылжан Бакытжанулы (18-7)

Прелимы (Предварительные бои)

Полутяжёлый вес: Саламу Абдурахманов vs Кайо Биттенкурт

Средний вес: Абдул-Рахман Джанаев vs Эдил Эсенгулов

Полулёгкий вес: Багдос Олжабай vs Шамиль Басаев

Полулёгкий вес: Мехди Байдулаев vs Гаджимурад Алиев

Легчайший вес: Мансур Хатуев vs Герман Барсегян

Полусредний вес: Халид Сатуев vs Элиас Сильверио

Лёгкий вес: Жасулан Акимжан vs Ахмед Гакиев

Легчайший вес: Ерасыл Шукатаев vs Магомед Сардалов

Полулёгкий вес: Нурбек Абдыкадыров vs Турпал Гедиев

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