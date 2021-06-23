"Моя цель - попасть в UFC". Казахстанец Санжар Адилов стал новой звездой лиги Хабиба

37-й турнир лиги EFC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, с успехом прошел в Алматы 18 июня. Он состоялся в павильоне "Алматы Арены" с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, а в его ходе блеснули сразу несколько представителей Казахстана. Одним из них стал Санжар Адилов (7-1-1), сообщают Vesti.kz.

За день до проведения турнира прошла пресс-конференция с участием казахстанских журналистов теле- и радиоканалов, а также онлайн- и офлайн-изданий. В том числе она освещалась информационным партнером турнира - сайтом Vesti.kz. На пресс-конференции Хабиб ответил на вопросы журналистов и рассказал о некоторых планах на будущее.

Главный поединок турнира EFC 37 прошел между российским бойцом Шамилем Завуровым (40-6-1), также являющимся президентом лиги, и спортсменом из Бразилии Рикардо Тирлони (21-9). Финальный бой в легком весе был рассчитан на три раунда, однако поединок завершился разгромной победой главы EFC. Уже во втором раунде Завуров одержал победу техническим нокаутом.

После боя Завуров также поблагодарил казахстанских бизнесменов Рашита Махата и Кенеса Ракишева за возможность для лиги в расширении географии турниров и теплый прием в Казахстане.

Еще одним ярким событием турнира стала победа казахстанца Адилова над бойцом из России(6-3).

"Я готов драться за титул: моя цель - попасть в UFC и там показывать зрелищные поединки. Мне для подготовки нужен один месяц. Я был готов драться пять раундов. У нас очень большая, дружная команда и отличное руководство, которое сделало все возможное, чтобы мы провели этот бой на высшем уровне!" - отметил Санжар после поединка.

Отметим, что ивент EFC 37 прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Зрители проходили на мероприятие при подтверждении безопасного статуса в системе Ashyq.

Подробнее о результатах казахстанцев на EFC 37 можно прочитать по этой ссылке.

Напомним, что ранее на Vesti.kz вышло эксклюзивное интервью с Хабибом.

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