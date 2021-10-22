Лига АСА пошла на жесткие меры после скандала с казахстанским бойцом

Топовый боец из Казахстана Артем Резников сообщил в своем Instagram, что известная лига Absolute Championship Akhmat (ACA) заблокировала его в социальной сети, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ребят, меня тоже блокнули", - написал он в сторис своего Instagram. А потом добавил: "Жду теперь, когда из рейтинга удалят".

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Напомним, казахстанский боец вступил в конфликт с российской организацией из-за боя-реванша с Юсуфом Раисовым. Резникова не устроил гонорар лиги, а после он заявил, что его контракт с АСА уже закончился.



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