Казахстанcкий файтер назвал желаемого соперника после победы над экс-бойцом UFC

Казахстанский боец Георгий Кичигин после победы над бразильцем Элиасом Сильверио на турнире АСА 123 в Москве заявил, что хочет провести реванш против россиянина Черси Дудаева, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Казахстанец победил экс-бойца UFC из Бразилии на турнире в России

Кичигин также отметил, что если бы бой с другим россиянином Гаджимурадом Хирамагомедовым продлился пять раундов, то он мог бы его "удосрочить".

Кичигин и Дудаев бились в июне 2014 года, тогда Черси сабмишеном в первом раунде "удосрочил" казахстанца.

Бой с Хирамагомедовым состоялся в феврале в Москве в рамках турнира АСА 118, где Кичигин проиграл единогласным судейским решением.

Напомним, что Сильверио выступал в UFC, где дебютировал в сентябре 2013 года. В стартовых трех поединках под эгидой известного промоушена Элиас неизменно побеждал. Но затем он потерпел два поражения, после чего сменил лигу. С января 2019 года бьется в АСА.

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