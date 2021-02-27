Казахстанец проиграл скандально известному дагестанцу в бою-реванше

В Москве (Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 118. В соглавном событии вечера встретились два знакомых друг другу бойца - россиянин Гаджимурад Хирамагомедов (10-4) и казахстанец Георгий Кичигин (24-7), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый раунд выдался достаточно "живым", в нем больше преуспел Хирамагомедов, который превосходил Кичигина в резкости и активности. При этом дагестанцу удалось казахстанца перевести в партер, но извлечь из этого выгоду в полной мере не сумел.

Во втором раунде Кичигин пытался выровнять ситуацию работой в стойке, временами это у него неплохо получалось, но когда дело доходило до борьбы, Хирамагомедов выглядел чуть получше. Лишь в конце раунда Кичигину ударами коленом удалось потрепать неуступчивого соперника.

В третьем раунде Хирамагомедов заметно подустал, но и Кичигин не отличался резкостью, уступив оппоненту в тактическом плане. Как итог, Хирамагомедов победил единогласным судейским решением.

Напомним, что бойцы встречались на турнире Fight Nights 65, который прошел весной 2017 года в столице Казахстана. Тогда, по итогам пяти раундов, Кичигин одержал победу раздельным решением судей.

Хирамагомедов был не согласен с решением судей, из-за чего попал в громкий скандал. После боя он вместе со своим братом набросился на вице-президента Союза ММА России, сломав тому челюсть прямо в номере отеля. После этого инцидента в Fight Nights приняли решение, что больше никогда не будут иметь дело с Гаджимурадом.

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