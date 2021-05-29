Казахстанец победил экс-бойца UFC из Бразилии на турнире в России

На "ЦСКА Арене" в Москве (Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) - АСА 123. В соглавном событии вечера принял участие казахстанский полусредневес Георгий Кичигин (24-7), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал бразилец Элиас Сильверио, которого он победил раздельным решением судей по итогам трех раундов.

Для 32-летнего Кичигина это был второй бой в текущем году. В феврале он единогласным решением судей уступил в поединке-реванше россиянину Гаджимураду Хирамагомедову.

Что касается 34-летнего Сильверио, то это топовый боец полусреднего дивизиона АСА. До минувшего боя он занимал пятое место в рейтинге претендентов на пояс чемпиона.

В сентябре 2013 года Элиас дебютировал в UFC с рекордом 8-0. В стартовых трех поединках под эгидой известного промоушена Сильверио неизменно побеждал. Но затем он потерпел два поражения, после чего сменил лигу. С января 2019 года выступает в АСА.

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