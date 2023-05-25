Казахскому бойцу подарили коня за победу на историческом турнире

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 19:12
©instagram.com/kairat__akhmetov

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов получил в подарок коня за победу на историческом турнире. Об этом он проинформировал у себя в соцсетях, передают Vesti.kz

6 мая в Брумфилде (штат Колорадо, США) он единогласным решением судей победил австралийца Риса Макларена. Бой, ставший первым для промоушена ONE FC в США, прошел в легчайшем весе.

Ахметов и Макларен встречались в марте 2019 года на турнире ONE: A New Eraв в Токио (Япония). Тогда казахстанский файтер также выиграл единогласным решением судей.

Следующий поединок Ахметов может провести с легендарным американским чемпионом Деметриусом Джонсоном.

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Метки:
Ахметов Кайрат MMA

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