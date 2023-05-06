Вот это поворот! Легендарный чемпион согласился на бой с Ахметовым и провел дуэль взглядов

Чемпион промоушена ONE Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон согласился провести бой с казахстанцем Кайратом Ахметовым, передает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после победы бойца из США в трилогии над бразильцем Адриано Мораесом. Он выступил на том же турнире, где казахстанец решением судей победил австралийца Риса Макларена.

В послематчевом интервью анонсер спросил Джонсона о поединке с Ахметовым.

- У нас есть Кайрат Ахметов, который ранее сегодня одержал большую победу. Кажется, это твой следующий титульный претендент?

- Прелесть этого вида спорта заключается в том, что я могу делать все, что мне заблагорассудится. Я могу уйти в закат и больше не говорить о делах. Но если он - мой следующий соперник, то я буду готов к его борьбе. Я смотрел его бой с Рисом Маклареном, и если он выйдет и попытается меня забороть, то я уверен в своем джиу-джитсу. Посмотрим, что будет.

Следом в "клетку" пригласили Ахметова, который бросил вызов Джонсону.

- Не хочу отнимать твою минуту славы. Ты легенда, брат. Я хочу драться с такими чемпионами, легендами. Это история. Ты знаешь, что я следующий. Так что, брат, прими этот бой. Давай сделаем отличное шоу!

Ответ чемпиона был лаконичным: "Покажите мне деньги". После этого состоялась первая дуэль взглядов оппонентов.

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