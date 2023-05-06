Кайрат Ахметов одержал победу на историческом турнире

Казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) выступил на историческом для себя турнире престижного промоушена One Fighting Championship в Брумфилде (США, штат Колорадо), передает корреспондент Vesti.kz.

В поединке, прошедшем накануне, его соперником стал австралиец Рис Макларен (16-8). Бой, ставший первым для промоушена ONE FC в США, прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.

Ахметов и Макларен встречались в марте 2019 года на турнире ONE: A New Eraв в Токио (Япония). Тогда единогласным решением судей победил казахстанский файтер.

Таким образом, Кайрат Ахметов одержал 27-ю победу в профессиональной карьере, а Рис Макларен потерпел девятое поражение в профи-ММА. Добавим, что Ахметов выступает в лиге One FC с 2015 года: с тех пор он провел десять боев (восемь побед и два поражения).

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