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Я был удивлен, когда мне снова предложили его - Кайрат Ахметов о бое на историческом турнире

Я был удивлен, когда мне снова предложили его - Кайрат Ахметов о бое на историческом турнире
©ONE Championship

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов, выступающий в наилегчайшем весе, объяснил, почему не отказался от боя с австралийцем Рисом Маклареном. Они подерутся 5 мая в рамках турнира ONE Fight Night 10 в Брумфилде (штат Колорадо, США), передают Vesti.kz.

Ахметов и Макларен встречались в марте 2019 года на турнире ONE: A New Eraв в Токио (Япония). Тогда единогласным решением судей победил казахстанский файтер.

"Я многое сделал, чтобы получить титульный бой. Я считаю себя главным претендентом, и я думаю, что давно должен был драться за титул.

Я был удивлен, когда мне снова предложили его, поскольку я уже дрался с Рисом. Я не хочу снова встречаться с одними и теми же парнями. Я хочу двигаться дальше и встретиться с кем-то новым. И мне все равно, с кем я буду драться, поэтому я просто подписал контракт.

Я мог бы отказаться от этого боя с Рисом и просто дождаться результата боя Мораес - Джонсон. Но я не могу просто сидеть сложа руки. Я не боюсь никого, кроме Бога. Я готов на 100 процентов", - приводит слова Ахметова ibtimes.com.

Напомним, что Ахметов уже прошел взвешивание. Ему пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в установленный лимит. Это первый ивент азиатского промоушена ONE Championship в США.

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Метки:
Ахметов Кайрат MMA

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