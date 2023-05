Топ-боец из Казахстана полностью разделся на взвешивании перед реваншем

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов, выступающий в наилегчайшем весе, прошел обязательную процедуру взвешивания перед следующим поединком. Он вернется в октагон 5 мая в рамках турнира ONE Fight Night 10 в Брумфилде (штат Колорадо, США), передают Vesti.kz.

Его соперником выступит австралиец Рис Макларен. Это первый ивент азиатского промоушена ONE Championship в США.

Ахметов уложился в необходимый лимит веса, но для этого ему пришлось полностью раздеться.

Kairat Akhmetov finally comes in after nearly an hour and a half. Needs the curtain but no problems ☑️ ☑️



Jackie Buntan, Ok Rae Yoon, Diandra Martin all have 92 mins left to come back and pass. #ONEChampionship pic.twitter.com/IOQLKP1bW8