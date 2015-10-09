Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
MMA
Сегодня 07:45
 

Жумагулов сделал заявление после досрочной победы в титульном бою

  Комментарии

Жумагулов сделал заявление после досрочной победы в титульном бою ©Кадр из видео

Чемпион чешского промоушена Oktagon в наилегчайшем весе казахстанец Жалгас Жумагулов поделился эмоциями после первой успешной защиты своего титула, передают Vesti.kz.

В соглавном поединке турнира Oktagon 81, который прошёл в Праге, Жумагулов одержал досрочную победу над чехом Давидом Дворжаком. Соперник не смог выйти на четвёртый раунд по решению врача.

После боя казахстанский файтер отметил вклад своего тренера и рассказал о тактическом плане:

"Я вчера обещал — слов было мало, но в клетке доказал, что вышел делать Big Drama Show.
Я работал с тренером Артёмом Левиным, и мы сделали всё. Артём, ты — лучший, родной, очень благодарен тебе!

Мы планировали, чтобы он сначала вымахался, чтобы у меня чуть-чуть пошёл пот, и уже со второй минуты первого раунда начать газовать.

Меня всегда поддерживает страна, потому что я дерусь за свою страну и показываю, кто такие казахи.

Я много раз говорил: хоть мне 37 лет, мы, казахи, раскрываемся после 35. Сегодня я доказал, что только начинаю.

Я хочу подняться на категорию и стать двойным чемпионом".

Отметим, что Жумагулов и Дворжак ранее выступали в UFC. Для чешского бойца это поражение стало седьмым в карьере при 22 победах, тогда как Жумагулов одержал 19-ю победу при девяти поражениях.

