Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

MMA
Сегодня 07:14
 

Досрочно завершился бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс

  Комментарии

Поделиться
Досрочно завершился бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс ©instagram.com/oktagonmma

Чемпион чешского промоушена Oktagon в наилегчайшем весе казахстанец Жалгас Жумагулов успешно провёл первую защиту своего титула, передают Vesti.kz.

Поделиться

Чемпион чешского промоушена Oktagon в наилегчайшем весе казахстанец Жалгас Жумагулов успешно провёл первую защиту своего титула, передают Vesti.kz.

В соглавном поединке турнира Oktagon 81, который состоялся в Праге, Жумагулов одержал досрочную победу над чехом Давидом Дворжаком. Примечательно, что оба бойца ранее выступали в UFC.

Дворжак не смог продолжить бой и выйти на четвёртый раунд по решению врача. В результате чешский файтер потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере при 22 победах. Для Жумагулова эта победа стала 19-й в карьере при девяти поражениях.

Ранее Жалгас Жумагулов рассказал о своих дальнейших планах в профессиональных смешанных единоборствах — подробности доступны по ссылке.



Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 01:15   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Вулверхэмптон Уондерерс
Вулверхэмптон Уондерерс
(Вулвергемптон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вулверхэмптон Уондерерс
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!