Досрочно завершился бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс

Чемпион чешского промоушена Oktagon в наилегчайшем весе казахстанец Жалгас Жумагулов успешно провёл первую защиту своего титула, передают Vesti.kz.

В соглавном поединке турнира Oktagon 81, который состоялся в Праге, Жумагулов одержал досрочную победу над чехом Давидом Дворжаком. Примечательно, что оба бойца ранее выступали в UFC.

Дворжак не смог продолжить бой и выйти на четвёртый раунд по решению врача. В результате чешский файтер потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере при 22 победах. Для Жумагулова эта победа стала 19-й в карьере при девяти поражениях.

