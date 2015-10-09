"Манчестер Сити" готовит трансфер игрока за 65 миллионов евро

"Манчестер Сити" готовится подписать вингера сборной Ганы Антуана Семеньо, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб вновь проведёт переговоры с "Борнмутом", чтобы закрыть сделку уже на этой неделе.

Отмечается, что "Манчестер Сити" уверен в успехе после устного соглашения с игроком, несмотря на предложения и звонки со стороны "Ливерпуля", которые поступали с ноября и повторялись на прошлой неделе.

🚨 Manchester City will talk again with Bournemouth to try get Antoine Semenyo deal wrapped up this week.#MCFC remain confident after verbal agreement with Semenyo, despite the calls from Liverpool since November…



…and again last week.



➕🎥 https://t.co/pt0vqyP3Gh pic.twitter.com/Hjv5i5KsXe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025

Антуан Семеньо выступает за "Борнмут" с 2023 года. До этого он представлял такие клубы, как "Сандерленд", "Ньюпорт Каунти", "Бат Сити" и "Бристоль Сити".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро, а контракт с "Борнмутом" действует до 2030 года.

В текущем сезоне Семеньо провёл 18 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи, демонстрируя стабильную результативность и влияние на игру команды.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!