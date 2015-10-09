Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 10:50
 

"Манчестер Сити" готовит трансфер игрока за 65 миллионов евро

  Комментарии

"Манчестер Сити" готовит трансфер игрока за 65 миллионов евро Пеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" готовится подписать вингера сборной Ганы Антуана Семеньо, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб вновь проведёт переговоры с "Борнмутом", чтобы закрыть сделку уже на этой неделе.

Отмечается, что "Манчестер Сити" уверен в успехе после устного соглашения с игроком, несмотря на предложения и звонки со стороны "Ливерпуля", которые поступали с ноября и повторялись на прошлой неделе.

Антуан Семеньо выступает за "Борнмут" с 2023 года. До этого он представлял такие клубы, как "Сандерленд", "Ньюпорт Каунти", "Бат Сити" и "Бристоль Сити".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро, а контракт с "Борнмутом" действует до 2030 года.

В текущем сезоне Семеньо провёл 18 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи, демонстрируя стабильную результативность и влияние на игру команды.

