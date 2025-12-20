Жумагулов сделал заявление о возвращении в UFC

Бывший боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о своих дальнейших планах в профессиональных смешанных единоборствах и заявил о намерении вновь вернуться в ростер UFC, передают Vesti.kz.

По словам спортсмена, уровень оппозиции, с которой ему приходилось сталкиваться в UFC, подтверждает его конкурентоспособность на самом высоком уровне. Жумагулов отметил, что большинство соперников, которым он уступал решениями судей, в дальнейшем становились чемпионами, а сами поединки проходили в равной и напряжённой борьбе.

"Я видел Пантожу в зале, он уже потихоньку тренируется и восстанавливается. Если Манелю Капе дадут бой за пояс, то он станет новым чемпионом. Я не собираюсь завершать карьеру. Мне 37 лет, но я казах, а мы только после 30 лет раскрываемся. Я поздно начал заниматься ММА, только в 21 год пришёл в спорт", - сказал Жумагулов в интервью Home of Fight.

Жалгас Жумагулов выступал в UFC с 2020 по 2023 год, завершив этот период с рекордом 1 победа и 6 поражений. Свой последний бой в рамках организации он провёл против Джошуа Вана, который впоследствии действительно завоевал чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе.

Отметим, что Жумагулов 28 декабря проведёт первую защиту своего пояса в европейской лиге OKTAGON. На ивенте в Праге (Чехия) он встретится с чехом Давидом Дворжаком (22-6).

