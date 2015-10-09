Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Кроуфорду предложили бой с Мейвезером. Известен его ответ

Абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американский боксёр Теренс Кроуфорд высказался по поводу потенциального боя с покорителем пяти дивизионов - именитым соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим, сообщают Vesti.kz.

В интервью Adin Live Кроуфорда попросили оценить вероятность боя с Мейвезером.

"Нет, чувак. Флойд — уже старик. Флойд уже потрачен", - ответил Теренс.

Напомним, в середине декабря Кроуфорд объявил о завершении карьеры. Американец одержал 42 победы в 42 боях (31 нокаут) и ушёл непобежденным.

Мейвезер завершил карьеру в 2015 году также с безупречным рекордом 50-0 (27 КО). После этого Флойд провёл несколько выставочных поединков.


