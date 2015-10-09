Недосягаемый уровень! Как Жумагулов шокировал чешских фанатов и что о нём теперь пишут?

37-летний чемпион OKTAGON Жалгас Жумагулов (19-9) поверг в шок европейских фанатов. Они очень удивились уровню выступления казахстанца в титульном поединке в Праге (Чехия). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о реакции зрителей из Чехии и Словакии.

В соглавном событии ивента Жумагулов бился с 33-летним чехом Давидом Дворжаком (22-7), который, как и сам Жалгас, в прошлом являлся бойцом UFC. Несмотря на мощную поддержку домашних трибун у Давида, Жалгас полностью доминировал в клетке. После третьего раунда доктор остановил бой, а Жумагулову присудили победу техническим нокаутом. Теперь у него есть первая защита пояса.

Фанаты Дворжака в шоке от Жумагулова: кто его остановит?

Мало кто ожидал, что бой будет столь односторонним, и что в нём доминировать будет казахстанец. Дворжак всего во второй раз в карьере проиграл досрочно (впервые за последние 13 лет!). А Жумагулов впервые со старта карьеры смог выйти на серию из пяти побед, такого у него не было с 2014 года.

Чешские и словацкие любители ММА просто не понимают, кто сможет остановить Жумагулова и отобрать у него титул в ближайшее время.

"Не представляю, кто сможет победить этого парня, новый уровень". "Отличный бой! Я, конечно, болел за Дворжака, но у него не было шансов. Казахский боец его разгромил. Снимаю шляпу". "Эти удары были настоящими молотками от Казахстана, полное доминирование". "Чёрт, этот пастух хороший убийца!".

"В четырёх из шести проигранных боёв в UFC его ограбили". "Респект! Заслуженно снимаю шляпу, Жалгас! Не только словаки и чехи могут побеждать". "В своих горах он отправляет спать медведей".

Другие отметили, что в UFC судьи были несправедливы по отношению к казахстанцу, тем самым дав понять, что Жалгас - отнюдь не проходной боец. Кто-то даже посчитал, что он - выходец из гор, тренирующийся с медведями.

Все комментарии пользователи оставляли под постами в Instagram лиги OKTAGON

После яркой победы Жумагулов изъявил желание подраться за второй пояс лиги OKATAGON - добавить к титулу наилегчайшего веса чемпионство в легчайшем. А до боя он вновь повторял, что хочет вернуться в UFC.

Сейчас Жалгас по праву считается одним из топовых бойцов ММА в своей стране. В 2025 году он уверенно отобрал чемпионское звание лиги у предыдущего обладателя пояса, а затем провёл защиту на территории соперника, не оставив тому ни шанса.

Также боец из Актобе стал первым чемпионом OKTAGON в категории до 57 килограммов, которому удалось защитить пояс.

