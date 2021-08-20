Один из топовых казахстанских бойцов возвращается в октагон. Известны соперник и дата боя

Казахстанский полутяжеловес лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Асылжан Бакытжанулы (11-2), являющийся одним из топовых представителей своего дивизиона, вернется в октагон 24 сентября в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба организации, в этот день он будет биться против бразильца Леонардо Силвы (17-5).

Свой последний бой Асылжан провел в сентябре 2020 года, проиграв нокаутом россиянину Алексею Буторину (16-4). В марте этого года Бакытжанулы готовился провести бой, но тяжелая травма ноги отодвинула все планы бойца.

Отметим, что на предстоящем турнире в Москве выступит казахстанец из легчайшего веса Каршыга Даутбек (9-3). Его соперником будет Фотхудин Собиров из Таджикистана (15-4-1).

Весной Даутбек должен был встретиться против россиянина Никиты Чистякова (11-6-1), но этот бой отменили, поскольку во время весогонки у казахстанца отказали почки.

В двух шагах от пояса чемпиона, или какие перспективы есть у казахстанца Бакытжанулы в лиге АСА

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