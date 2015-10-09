Еркебулану Токтару предложили бой с "узбекским Макгрегором": на кону титул

Лига смешанных единоборств (ММА) OCTAGON предложила нового соперника для обладателя титула BMF - казахстанского бойца Еркебулана Токтара, передают Vesti.kz.

Потенциальным кандидатом в соперники называется узбекистанец Огабек "Сатурн" Абдумуминов. Последний благодаря эпатажному поведению, трэш-току и копированию элементов стиля Конора Макгрегора признан в рамках промоушена "Медиа-бойцом года". В узбекистанских СМИ боец получил прозвище "узбекский Макгрегор".

"Токтар (11-3) vs Сатурн (6-1). Потенциальный поединок лиги OCTAGON за титул BMF!", - говорится в сообщении.

Свой последний бой Токтар провёл 4 июля на турнире IBA Nomad 15 в Алматы, когда нокаутировал российского блогера и бойца Артема Тарасова в первом раунде.

Абдумуминов же выходил в октагон 27 июня на турнире OCTAGON 88 в Конаеве (Казахстан) - одержал победу сабмишеном (удушающим/болевым приемом) во втором раунде над казахстанцем Актилеком Жолшыбековым.

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