Дебют Оспанова в PFL, бой Хамитова, Рахмонов в UFC, приезд Хабиба в Алматы. Что интересного будет в июне в ММА?

Димаш Тулегенов

Первый месяц лета подготовил для казахстанских любителей смешанных единоборств массу зрелищ. В июне в клетке покажут себя сразу несколько бойцов с большой фанатской аудиторией. Выступят они в разных лигах, начиная с местных промоушенов и заканчивая UFC. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Начнется все самое "жаркое" уже на этой неделе. В пятницу в лиге Brave CF дебютирует непобежденный казахстанец Ринат Сагынтай (9-0). Но на турнире, который пройдет в Минске (Беларусь), он сойдется с местным, другим непобежденным файтером. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

На следующей неделе, 11 июня, в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) пройдет долгожданный бой Армана Оспанова (11-3) в лиге. В дебюте "Сункар" встретится с опасным и сложным соперником, у которого есть опыт выступления в UFC -(18-6). Мы уже писали о серьезном уровне этого оппонента в отдельном материале

Огненным обещает быть конец третьей недели июня. В пятницу, 18-го числа, в Алматы пройдет турнир, на котором будет присутствовать владелец лиги Хабиб Нурмагомедов . Кард ивента еще не объявлен, но понятно, что в этот вечер в клетку выйдут несколько казахстанцев. Остается лишь ждать официальных анонсов.

В тот же день в Красноярске (Россия) свой поединок проведет легковес Муратбек Касымбай (9-4). Он пройдет в рамках турнира AMC Fight Nights 102. Соперником Касымбая будет россиянин Василий Козлов (5-2). Это будет первый бой Муратбека после скандального противостояния с "Персидским дагестанцем" Мохамадом Хейбати, которое состоялось в конце 2020 года.

В субботу, 19 июня, в Атырау в рамках турнира лигивыступит известный казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов . Его поединок против(10-4) из Украины возглавит событие.

Интересно, что Куат, еще не проведя бой против Головинова, уже анонсировал сентябрьский поединок с россиянином Марифом Пираевым (25-4-1).

В пятницу, 25 июня, в Алматы должен пройти турнир. В главном событии вечера чемпион легкого веса(19-4) проведет защиту пояса против претендента(3-0).

На этом же турнире ожидается возвращение в клетку(1-0), родной сестры Шавката Рахмонова (13-0), выступающего в UFC.

Символично, что спустя сутки на другом конце земного шара выступит и сам Шавкат. На турниреон встретится с опасным и опытным бразильцем(26-3).

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Это противостояние станет самым значимым для казахстанского ММА в первом месяце лета.

Напомним, что не менее "жарким" обещает стать июль. В этом месяце свои бои в UFC проведут Жалгас Жумагулов (13-5) и Сергей Морозов (16-5) - 10 и 17 июля. Также стало известно, что 16 июля за пояс в лиге подерется опытный казахстанец(12-3).

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