В Алматы пройдет турнир по ММА с участием Хабиба

Димаш Тулегенов

18 июня в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championshup - EFC 37. Это будет первый ивент организации в Казахстане после того, как ее владельцем стал бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В декабре 2020 года стало известно о приобретении Хабибом лиги Gorilla Fighting Championship (GFC). На первой пресс-конференции Нурмагомедов заявил о том, что отныне лига будет называться Eagle FC. С тех пор организацией были проведены пять турниров, а еще один состоится на этой неделе в Казани (Россия), 29 мая.

Главным событием турнира EFC 37, который пройдет на площадке "Алматы Арены", станет противостояние двух опытных легковесов - Шамиля Завурова (39-6-1) из России и Зака Зэйна (14-9) из США. Стоит отметить, что 36-летний Завуров является президентом лиги EFC.

Также известно, что турнир в Алматы лично посетит Хабиб - именитый чемпион будет специальным гостем мероприятия. Официальным информационным партнером турнира является интернет-портал Vesti.kz.

Событие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. На трибуны будет допущено 20 процентов зрителей от общего количества мест. Вход будет осуществляться посредством приложения Ashyq, которое должно подтвердить безопасный статус каждого зрителя.

Отметим, что в декабря 2019 года "Алматы Арена" принимала турнир GFC 23. Тогда в главном поединке вечера казахстанец Даурен Ермеков (14-5) победил россиянина Артура Гусейнова (25-10).

Напомним, что в лиге EFC выступают сразу несколько казахстанских бойцов, среди которых Жасулан Акимжан (6-2), Исатай Темиров (9-3-1), Руслан Сариев (12-1), Али Кабдулла (6-0) и другие.

Список участников события EFC 37 станет известен в ближайшие недели. Прямую трансляцию турнира также можно будет посмотреть на телеканале "Хабар".

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