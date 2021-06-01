Непобежденный казахстанец дебютирует в известном ММА промоушене

Димаш Тулегенов

В пятницу, 4 июня, в Минске (Беларусь) пройдет турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51. В со-главном событии вечера в промоушене дебютирует небитый казахстанский файтер Ринат Сагынтай (9-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем поединке и сопернике спортсмена из Шымкента.

В прошлом месяце стало известно о том, что 25-летний Сагынтай будет выступать в стремительно развивающейся лиге Brave CF. Спортсмен пообещал своим поклонникам, что произведет настоящий фурор.

Свою профессиональную карьеру Ринат начал летом 2016 года. С тех пор он провел девять боев, победив в каждом из них досрочно - пять нокаутов и четыре сабмишена. Сагынтай является чемпионом Азии по грэпплингу.

Его соперником будет другой непобежденный боец - представитель Беларуси Денис Магер (7-0). Он стал профессионалом в далеком 2013 году, но затем некоторое время выступал на уровне любителей. В 2019 году он вновь вернулся в профессиональную клетку, продолжая побеждать. На его счету четыре успешных сабмишена, два нокаута и одна победа решением.

Преимуществом для Магера будет то, что он выступит на родной арене в Минске. Но настрой у Сагынтая тоже запредельный, он хочет успешно дебютировать в большом промоушене и довести рекорд до красивых "10-0".

Стоит отметить, что поединок пройдет в супер-полусреднем весе (до 79,4 килограмма). Полностью кадр ивента выглядит следующим образом:

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