Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Непобежденный казахстанец дебютирует в известном ММА промоушене

Бой состоится в конце рабочей недели.

Непобежденный казахстанец дебютирует в известном ММА промоушене
Фото: Brave CF©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

В пятницу, 4 июня, в Минске (Беларусь) пройдет турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51. В со-главном событии вечера в промоушене дебютирует небитый казахстанский файтер Ринат Сагынтай (9-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем поединке и сопернике спортсмена из Шымкента. 

В прошлом месяце стало известно о том, что 25-летний Сагынтай будет выступать в стремительно развивающейся лиге Brave CF. Спортсмен пообещал своим поклонникам, что произведет настоящий фурор.

Свою профессиональную карьеру Ринат начал летом 2016 года. С тех пор он провел девять боев, победив в каждом из них досрочно - пять нокаутов и четыре сабмишена. Сагынтай является чемпионом Азии по грэпплингу.

Его соперником будет другой непобежденный боец - представитель Беларуси Денис Магер (7-0). Он стал профессионалом в далеком 2013 году, но затем некоторое время выступал на уровне любителей. В 2019 году он вновь вернулся в профессиональную клетку, продолжая побеждать. На его счету четыре успешных сабмишена, два нокаута и одна победа решением.

Преимуществом для Магера будет то, что он выступит на родной арене в Минске. Но настрой у Сагынтая тоже запредельный, он хочет успешно дебютировать в большом промоушене и довести рекорд до красивых "10-0". 

Стоит отметить, что поединок пройдет в супер-полусреднем весе (до 79,4 килограмма). Полностью кадр ивента выглядит следующим образом:

Ранее Сагынтай соревновался в казахстанской Octagon League.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Казахстан Бахрейн Беларусь Минск Шымкент

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:55
Единоборства

Непобежденный казахстанец дебютирует в известном ММА промоушене
Вчера
17:21
Единоборства

"Будем переть в UFC". Казахстанский боец - о жизни в США, Головкине, тоске по дому и знакомстве с Даной Уайтом
29 мая
14:37
Единоборства

Казахстанcкий файтер назвал желаемого соперника после победы над экс-бойцом UFC
29 мая
07:39
Единоборства

Казахстанец победил экс-бойца UFC из Бразилии на турнире в России
27 мая
20:51
Единоборства

В Алматы пройдет турнир по ММА с участием Хабиба
27 мая
16:59
Единоборства

"Как Тони Фергюсон". Иностранные фанаты поделились впечатлениями после боя Исмагулова
27 мая
14:00
Единоборства

Чемпион с приставкой "экс" и перспективная артиллерия. Кто выделяется из бойцов казахстанского менеджера в UFC
26 мая
10:42
Единоборства

Боец казахстанского менеджера попал в топ-15 рейтинга UFC
26 мая
09:11
Единоборства

Подписался в новую лигу, но все еще не дебютировал. Что известно о простое Асу Алмабаева
25 мая
14:10
Единоборства

Сразу два титульника в АСА, или почему ММА в Казахстане поднимается на ступень выше
24 мая
23:30
Единоборства

Казахстанский боец Резников проведет титульный бой против чемпиона АСА
24 мая
22:22
Единоборства

Стал известен гонорар казахского бойца Исмагулова за победу в UFC
24 мая
17:01
Единоборства

Казахстанец Кичигин против экс-бойца UFC из Бразилии, или что ждать на этой неделе любителям ММА
23 мая
03:32
Единоборства

Неудачный дебют. Казахский боец проиграл в первом поединке в октагоне UFC
23 мая
02:40
Единоборства

Побывал в нокдауне, но победил. Исмагулов разобрался с дерзким дебютантом из Бразилии
22 мая
10:14
Единоборства

"Вы деретесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями". Казахский файтер сделал заявление перед четвертым боем в UFC
22 мая
08:36
Единоборства

Самая горячая девушка-боец потерпела первое поражение в ММА
22 мая
08:05
Единоборства

Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки на дуэли взглядов перед турниром UFC
22 мая
00:05
Единоборства

Обидчик Жумагулова в UFC попал в больницу после неудачной весогонки
21 мая
21:51
Единоборства

"Много времени играет на домбре". Казахский боец UFC из Китая рассказал о своем досуге
21 мая
19:51
Единоборства

В одном карде. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию турнира UFC c участием казахских бойцов
21 мая
18:57
Единоборства

Казахский файтер сделал заявление перед дебютом в UFC
21 мая
12:15
Единоборства

"Он просто тупой". Дамир Исмагулов высказался о провокации соперника из Бразилии с казахстанским флагом
21 мая
11:37
Единоборства

Американский промоушен представил казахстанского бойца Армана Оспанова
20 мая
12:30
Единоборства

"Очень нужна досрочная победа". Комментатор UFC ТВ - о поединке Исмагулова и провокации от соперника с флагом Казахстана
20 мая
10:02
Единоборства

"Всем плевать на народные деньги". Хамитов отреагировал на зарплату капитана "Барыса"
19 мая
20:20
Единоборства

Сколько зарабатывают за бой в UFC казахстанцы и чемпионы в их весах. Сопоставление и объяснение
19 мая
15:12
Единоборства

Три веские причины, или почему Исмагулов будет в топ-15 рейтинга UFC
19 мая
08:11
Единоборства

Казахстанский полусредневес сделал заявление после поздравлений от президента UFC
19 мая
07:21
Единоборства

"Многие спрашивают...". Казахский боец ответил на интересующий всех вопрос перед четвертым поединком в UFC
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика