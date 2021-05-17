"Я произведу фурор в Европе и Азии". Казахстанский файтер подписал контракт с известным промоушеном

Казахстанский боец смешанных единоборств Ринат Сагынтай (9-0) отныне будет выступать в промоушене Brave CF. Об этом он проинформировал в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я рад объявить о своем подписании с Brave CF, самой быстрорастущей организацией ММА в мире! Я с нетерпением жду своего скорого дебюта и произведу фурор в Европе, Азии и повсюду!

Спасибо моей команде и менеджеру, которые провели огромную работу для того, чтобы я оказался в одной из лучших лиг в мире.

Мы теперь с моим тренером вместе готовимся к моему дебюту. О моем сопернике и дате боя в скором времени узнаете!" - написал он в Instagram.

24-летний полусредневес ранее являлся бойцом лиги Octagon. Все девять побед в ММА добыл досрочно - пять нокаутов и четыре сабмишена.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!