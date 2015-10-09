Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Вчера 23:57
 

Зидан получил дисквалификацию до 2027 года. Подробности

Зинедин (слева) и Лука Зиданы (справа). ©instagram.com/zidane/

Конфедерация африканского футбола (КАФ) официально утвердила наказание в отношении голкипера сборной Алжира Луки Зидана, передают Vesti.kz.

Что случилось?

Сын легендарного Зинедина Зидана дисквалифицирован на два матча за неспортивное поведение после четвертьфинального поединка Кубка африканских наций-2025 против Нигерии.

Та встреча завершилась победой нигерийцев со счётом 2:0 и их выходом в полуфинал, однако финальный свисток спровоцировал бурные эмоции. В эпицентре конфликта оказался Лука Зидан, который в ходе стычки толкнул полузащитника сборной Нигерии Рафаэля Оньедику. Инцидент попал в официальные отчёты арбитров и был зафиксирован на видеозаписях.

Дисквалификация будет отбыта в 2027 году

После рассмотрения всех материалов дисциплинарный комитет КАФ пришёл к выводу, что действия вратаря нарушили регламент турнира. В результате было принято решение о двухматчевой дисквалификации, которую Зидан будет отбывать уже в рамках отборочного цикла Кубка африканских наций-2027.

Лука Зидан является воспитанником мадридского "Реала" и всю клубную карьеру провёл в Испании. Он выступал за молодёжные команды «сливочных» с 2014 по 2019 год, после чего играл за "Расинг", "Райо Вальекано" и "Эйбар". Летом 2024 года голкипер перешёл в "Гранаду".

Отказ от Франции и смена гражданства

В 2025 году Зидан принял решение сменить спортивное гражданство и начал выступать за сборную Алжира. Ранее он провёл 24 матча за юношеские и молодёжные сборные Франции, однако так и не получил вызова в национальную команду от Дидье Дешама. После длительного отсутствия интереса со стороны французской федерации Лука согласился защищать цвета Алжира — страны, где родился его отец, Зинедин Зидан.

Зидан начал официальные переговоры с новой командой

