Мировой футбол
Сегодня 08:56
 

Криштиану Роналду забил 960-й гол в карьере и принёс победу "Аль-Насру"

Криштиану Роналду забил 960-й гол в карьере и принёс победу "Аль-Насру" Криштиану Роналду. Фото: ФК "Аль-Наср"©

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере, сообщают Vesti.kz.

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в гостевом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Дамаком". Встреча прошла на стадионе "Принц Султан бин Абдул Азиз" (Абха, Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу "Аль-Насра".

В составе победителей голы забили Абдулрахман Гариб (5-я минута) и Криштиану Роналду (50-я). У проигравших отличился Джамал Харкасс (68-я).

В 16 матчах текущего розыгрыша турнира 40-летний Роналду забил 16 голов, португалец лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард "Аль-Ахли" Айвен Тоуни отстает на два мяча.

"Аль-Наср" набрал 37 очков и идет вторым в турнирной таблице, уступая "Аль-Хилалу" четыре очка и имея на матч больше. "Дамак" (11 очков) располагается на 15-й строчке.


Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 января 20:15   •   не начат
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Валенсия
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 2 человек

