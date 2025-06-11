Мировой футбол
11 июня 23:56

Впервые за 36 лет может быть вручен "Суперзолотой мяч". Подробности

©instagram.com/ballondorofficial

В мировой футбол может вернуться самая редкая награда - "Суперзолотой мяч", передают Vesti.kz.

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На это намекнули организаторы приза самому лучшему игрока года в своих соцсетях.

"Золотой мяч, не похожий ни на один другой. В 1989 году один игрок получил трофей, которого больше никому не вручали: "Суперзолотой мяч". Но кто это был?

И если бы эта награда была присуждена сегодня снова… Кто бы ее заслужил?", - заинтриговали фанатов организаторы.

Единственным обладателем уникальной награды по-прежнему является легендарный форвард мадридского "Реала", поигравший за три национальные сборные (Аргентина, Испания, Колумбия) - Альфредо Ди Стефано.

В декабре 1989 года журнал France Football вручил ему "Суперзолотой мяч", после того как он обошел в голосовании нидерландца Йохана Кройфа и француза Мишеля Платини.

Теперь учредители трофея заговорили о возможном возращении награды, опубликовав интригующий ролик.

Фанаты, тем временем, уже обсуждают, кто из игроков современности достоит подобного приза.

Отметим, что в последний раз датой вручения второго "Суперзолотого мяча" называли 2029 год.

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