В сборной Франции объяснили особый статус Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал особый статус Килиана Мбаппе в национальной команде и ответил на критику в адрес форварда, передают Vesti.kz.

По словам наставника, вокруг Мбаппе давно сложился упрощённый и не всегда справедливый образ – его нередко упрекают в эгоизме и чрезмерной ориентации на собственные действия.

Однако Дешам подчеркивает, что для нападающего такого уровня подобные качества не просто допустимы, а во многом естественны.

"Он форвард, и было бы странно, если бы в его игре совсем не присутствовал элемент эгоизма. При этом могу уверенно сказать, что с момента, как Килиан стал капитаном, его мнение имеет серьёзный вес внутри команды", – цитирует тренера L’Equipe.

При этом главный тренер дал понять, что не собирается оценивать своего лидера по шаблонным метрикам.

"Если кто-то хочет критиковать его за то, что он не пробегает по 11 километров за матч – стоит расслабиться, этого не произойдет. Зато у него есть куча качеств, которые действительно важны и часто становятся решающими".

Отметим, что Мбаппе – один из самых успешных футболистов в истории сборной Франции: он выиграл чемпионат мира в 2018 году, став чемпионом уже в 19-летнем возрасте, а затем добавил в коллекцию трофеев Лигу наций УЕФА сезона-2020/21.

На чемпионате мира-2022 он стал лучшим снайпером турнира: забил восемь мячей, оформил хет-трик в финале и установил уникальный рекорд по количеству голов в решающих матчах мундиаля.

Лидер "Реала" выступил против Мбаппе после матча Ла Лиги

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" увёл у "Реала" игрока за 70 миллионов, и это не понравится Мбаппе.