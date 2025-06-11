Триумф Узбекистана и рекорд Бразилии: какие команды вышли на ЧМ-2026?

Накануне сборная Бразилии обеспечила себе участие на чемпионате мира-2026 по футболу. Какие еще команды уже точно получат шанс побороться за главный международный трофей, расскажут Vesti.kz.

Напомним подопечные Карло Анчелотти обыграли Парагвай со счетом 1:0 и закрепились на третьем месте в таблице южноамериканской квалификации (КОНМЕБОЛ).

Также из Южной Америки квалифицировались:АргентинаБразилияЭквадорОкеания:Новая Зеландия

Имея одно место, за которое боролись 11 стран, Новая Зеландия вышла победительницей и заняла место, выиграв финал плей-офф третьего раунда против Новой Каледонии 24 марта.

КОНКАКАФ:

(Северная, Центральная Америка и Карибский регион)

КанадаМексикаСША

Поскольку перечисленные страны являются хозяйками чемпионата мира и заняли три места, еще три команды определятся 18 ноября.

Европа:

Ни одна из 54 европейских команд, претендующих на 16 квалификационных мест, не подтвердила свое участие, поскольку их матчи первого круга продлятся до 18 ноября.

Африка:

Ни одна из 54 стран, как и в Европе, не смогла подтвердить свои места, поскольку первый раунд отборочных матчей завершится только 16 октября.

Азия:ИранУзбекистанЮжная КореяИорданияАвстралияЯпония

Напомним, 5 июня сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2026 после нулевой ничьей в гостевом матче с ОАЭ. Этого результата было достаточно, чтобы закрепиться на втором месте группы А с 18 очками.

Добавим также, что чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.