Сын Месси стал игроком "Интер Майами"

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Сегодня 08:56
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Тьяго Месси, сын аргентинского форварда Лионеля Месси, присоединился к "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

10-летний Тьяго - старший сын Месси. Он был зарегистрирован в качестве игрока академии "Интер Майами" и будет выступать за команду для игроков до 12 лет.

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. Предыдущие два сезона он провел во французском "Пари Сен-Жермене", а прежде защищал цвета каталонской "Барселоны".

Лео уже выиграл первый титул с "Интер Майами". Для него этот трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории.

На днях Месси дебютировал в MLS и забил гол.

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Месси Лионель

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