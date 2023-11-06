Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси, недавно выигравший свой восьмой "Золотой мяч", на церемонии вручения награды в 2023 году, сообщают Vesti.kz.

Нападающий "Интер Майами" отдал свой голос при определении обладателя "Копа Трофи" - приза, вручаемого лучшему молодому игроку до 21 года. Победителя в этой номинации выбирают исключительно бывшие обладатели "Золотого мяча".

Месси проголосовал за игрока мюнхенской "Баварии" Джамала Мусиалу, поставив его выше Педри из "Барселоны". На третье место аргентинец поставил полузащитника "Реала" Джуда Беллингема.

Однако "Копа Трофи" достался Беллингему. Он стал первым англичанином, который получил этот трофей.

За игрока "Реала" свои голоса отдали такие бывшие обладатели "Золотого мяча", как: Лотар Маттеус, Олег Блохин, Рууд Гуллит, Марко ван Бастен, Маттиас Заммер, Роналдо, Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдиньо, Фабио Каннаваро, Лука Модрич и Кака.

Выбор Месси поддержали: Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Румменигге, Жан-Пьер Папен и Джанни Ривера.

Отметим, что никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Лео является рекордсменом по количеству "ЗМ". Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

В минувшем сезоне Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена".

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

С лета Месси играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец выиграл с каталонским клубом 35 трофеев, в том числе стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Названо главное "ограбление" в истории "Золотого мяча": Месси лишили трех наград