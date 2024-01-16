Стало известно, за кого голосовал Казахстан при выборе лучшего футболиста от ФИФА

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Стало известно, как распределили свои голоса главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и капитан национальной команды Асхат Тагыберген в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА (Международной федерации футбола), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Адиев назвал лучшим футболистом нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси. На второе место специалист поставил бельгийского полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и на третье форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе.

Тагыберген также отдал первое место Мбаппе, а Месси поставил на второе, и третье отдал хорвату Марцело Брозовичу из саудовского "Аль-Насра".

В опросе "Медиа" голоса распределились следующим образом:
1.Бернарду Силва
2. Эрлинг Холанд
3. Лионель Месси.

Напомним, победителем The Best FIFA Football Awards 2023 в номинации лучший игрок года стал Месси. Аргентинец в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года от ФИФА. До этого момента форвард был удостоен этой награды 2019 и 2022 годах.

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед ФИФА Месси Лионель
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