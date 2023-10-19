Стала известна точная дата прощального матча Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб готов организовать прощальный матч для Лионеля Месси. Также он поведал о том, почему форвард сборной Аргентины не вернулся этим летом в состав "сине-гранатовых", сообщают Vesti.kz.

"Мы предложили Лео вернуться в начале сезона. Он сказал нам, что думает, и принял решение... Он не хотел еще год находиться под давлением и предпочел перейти в "Интер Майами". Мы уважаем его. Мы очень ценим его. Мы сказали, что отдадим ему дань уважения. Да, были разговоры о том, чтобы сделать это на открытии "Камп Ноу". Мы вернемся в ноябре 2024 года... Мы хотели бы отдать дань уважения 24-го или 26-го числа", - приводит его слова Mundo Deportivo.

36-летний Месси перешел на правах свободного агента в "Интер Майами" в июле, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Предыдущие два сезона он провел в "Пари Сен-Жермене", а за "Барселону" выступал в период 2003-2021 годов.

С "Интер Майами" Месси уже завоевал первый трофей и стал самым титулованным футболистом в истории.

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