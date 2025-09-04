Появилась информация, что французский вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле раскрыл главный футбольный секрет года, передают Vesti.kz.

Как сообщает Foot-africa, фаворит на "Золотой мяч" намекнул в соцсетях, что именно он станет обладателем престижной награды.

Фаворит на "Золотой мяч" оставил загадочное послание

Во время пребывания в расположении сборной Франции на базе в Клерфонтене Дембеле опубликовал в соцсетях фотографию из своих юношеских лет в "Ренне". Пост сопровождался музыкальным произведением со следующими строками:

"Я не ждал, пока всё придёт само, чтобы увидеть, как сбываются мои мечты".

Усману Дембеле "отдали" "Золотой мяч"

Эти слова вызвали бурное обсуждение. Многие расценили публикацию как косвенное подтверждение того, что французский нападающий уже получил уведомление о победе в голосовании - напомним, оно завершилось ещё 25 августа. По информации источника, Дембеле будет официально объявлен лауреатом 22 сентября.

Лучший сезон в карьере француза

В завершившейся кампании 2024/25 Дембеле провёл лучший сезон в своей карьере. На его счету 51 результативное действие в 53 матчах за ПСЖ: 35 голов и 16 голевых передач. Парижский клуб впервые в истории завоевал Лигу чемпионов УЕФА и оформил уникальный "квадрупл" — впервые почти за 60 лет.



