Звезда "Барселоны" "отказался" от "Золотого мяча" и назвал победителя

Полузащитник каталонской "Барселоны" Педри Гонсалес поделился мнением о том, кто является фаворитом на "Золотой мяч" в 2025 году, передают Vesti.kz.
Педри был одним из лучших игроков "сине-гранатовых" в сезоне-2024/25, сыграв ключевую роль в завоевании нескольких трофеев. В результате Педри попал в список номинантов на "Золотой мяч" 2025 года.
После прибытия в расположение сборной Испании полузащитника попросили расставить - Ламина Ямаля ("Барселона"), Усмана Дембеле (ПСЖ) и себя - по местам относительно шансов на победу за "Золотой мяч".
Педри ответил так:
"Ламин Ямаль первый, Дембеле - второй, а Педри - последний".
В прошлом сезоне Ямаль провёл 55 матчей за "Барселону", отметился 18 голами и 25 результативными передачами, а также помог клубу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
На счету Дембеле 35 мячей и 16 ассистов в 50 матчах, а также пять выигранных трофеев с ПСЖ, в том числе победа в Лиге чемпионов.
Церемония вручения "Золотого мяча"-2025 пройдёт 22 сентября в Париже (Франция).
