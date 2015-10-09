Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 17:40
 

Звезда "Барселоны" "отказался" от "Золотого мяча" и назвал победителя

  Комментарии

Поделиться
Звезда "Барселоны" "отказался" от "Золотого мяча" и назвал победителя "Золотой мяч". Фото: instagram.com/ballondorofficial/©

Полузащитник каталонской "Барселоны" Педри Гонсалес поделился мнением о том, кто является фаворитом на "Золотой мяч" в 2025 году, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник каталонской "Барселоны" Педри Гонсалес поделился мнением о том, кто является фаворитом на "Золотой мяч" в 2025 году, передают Vesti.kz.

Продолжение
В сборной России отреагировали на заявление главы УЕФА
Вчера 22:35  
Стало известно о возможности прихода Моуриньо в сборную Казахстана
Вчера 22:55  
Новичок "Реала" установил уникальное достижение перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ
Вчера 23:20  
"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов
Сегодня 09:50  

Педри был одним из лучших игроков "сине-гранатовых" в сезоне-2024/25, сыграв ключевую роль в завоевании нескольких трофеев. В результате Педри попал в список номинантов на "Золотой мяч" 2025 года.

После прибытия в расположение сборной Испании полузащитника попросили расставить - Ламина Ямаля ("Барселона"), Усмана Дембеле (ПСЖ) и себя - по местам относительно шансов на победу за "Золотой мяч".

Педри ответил так:

"Ламин Ямаль первый, Дембеле - второй, а Педри - последний".

В прошлом сезоне Ямаль провёл 55 матчей за "Барселону", отметился 18 голами и 25 результативными передачами, а также помог клубу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

На счету Дембеле 35 мячей и 16 ассистов в 50 матчах, а также пять выигранных трофеев с ПСЖ, в том числе победа в Лиге чемпионов.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2025 пройдёт 22 сентября в Париже (Франция).

Официально выбран победитель "Золотого мяча"-2025


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Греция   •   Групповой этап, мужчины
5 сентября 23:45   •   не начат
Греция
Греция
- : -
Беларусь
Беларусь
Кто победит в основное время?
Греция
Ничья
Беларусь
Проголосовало 76 человек

Реклама

Живи спортом!