Вингер сборной франции и "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле вернул себе звания фаворита на победу в главной индивидуальной награде года - "Золотом мяче", передают Vesti.kz.

Ранее новым фаворитом в гонке за приз называли полузащитника ПСЖ и сборной Португалии Витинью. Его шансы высоко оценивались после победы с национальной командой в Лиге наций. Однако теперь специалисты из Polymarket уверены: главным претендентом на индивидуальную награду по-прежнему остается его одноклубник - Усман Дембеле.





Его победа оценивается в 67 процентов. На втором месте - вингер "Барселоны" испанец Ламин Ямаль (18 процентов). Тройку лидеров замыкает все тот же Витинья (шесть процентов).

Главные претенденты на "Золотой мяч" на 25 июняУсман Дембеле (ПСЖ),Ламин Ямал ("Барселона"),Витинья (ПСЖ),Мохамед Салах ("Ливерпуль"),Килиан Мбаппе ("Реал"),Рафинья ("Барселона"),Хвича Кварацхелия (ПСЖ),Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ),Ашраф Хакими (ПСЖ),Дезире Дуэ (ПСЖ).

Отметим, что официальное объявление номинантов на "Золотой мяч" 2025 года состоится 13 августа. А уже 22 сентября в Париже в театре Шатле будут вручены 13 наград, учрежденных UEFA и France Football.

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