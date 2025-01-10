Мировой футбол
Вчера 20:09

В России сделали заявление о переходе Алипа в европейский гранд

©ФК "Зенит"

Журналист российского "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к защитнику французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, а также вспомнил слухи про казахстанского защитника "Зенита" Нуралы Алипа, которого сватали в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz

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"Когда читаешь такие новости, давние слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Алипу уже кажутся менее дикими. Там хотя бы речь о сформировавшемся защитнике с кучей лет на взрослом уровне и гранде в многолетнем кризисе, а тут — 20-летний узбек, который полтора года назад играл в Белоруссии, и "Манчестер Сити". 50 миллионов евро.

До сих пор сложно поверить, что этот парень будет конкурировать с Диашем, Стоунсом, Гвардиолом и Аканджи, но такова новая реальность.

И как же жаль "Энергетик-БГУ", который летом 2023 продал Хусанова "Лансу" за несчастные 100 тысяч.

Надеюсь, "Зенит" так не продешевит с Алипом, когда "МЮ" пришлет оффер", - пишет он в своем телеграм-канале.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Летом продлил контракт с петербуржцами до 30 июня 2028 года.

Ранее председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев заявил, что к Алипу есть также интерес со стороны "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермена".

Что касается Хусанова, то СМИ писали, что переход Хусанова в "Манчестер Сити" одобрен главным тренером Хосепом Гвардиолой, а футболист уже договорился с "горожанами" о контракте.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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