Роналду "зарубился" с Месси за звезду "Реала"

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Вчера 18:12
ФК "Реал"

Саудовский "Аль-Наср" не оставляет попыток заполучить защитника мадридского "Реала" Начо Фернандеса, передают Vesti.kz со ссылкой на relevo.com.

Переговоры с 34-летним испанцем ведет новый спортивный директор саудовского клуба Фернандо Йерро, который является легендой мадридского коллектива. При этом Фернандесу в Саудовской Аравии готовы платить больше, чем в МЛС, где им заинтересовался клуб аргентинца Лионеля Месси - "Интер Майами".

Также в Начо заинтересован "Реал", который хочет продлить соглашение с игроком еще на год.

Легенда "Реала" перешел в "Аль-Наср" Роналду

Напомним, что главной звездой "Аль-Насра" является португалец Криштиану Роналду, который уже выразил личную заинтересованность в приглашении Начо в команду.

Отметим, что Фернандес дебютировал за главную команду "Реала" в 2011 году и провел за клуб 14 сезонов. За это время он сыграл 364-х матчах, в которых забил 16 голов и отдал десять результативных передач.

Метки:
Реал Мадрид Месси Лионель Роналду Криштиану Футбол

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