Роналду переманивает в "Аль-Наср" лидера "Реала"

Криштиану Роналду после неудачного сезона в Саудовской Аравии с точки зрения трофеев хочет, что его клуб "Аль-Наср" усилил несколько позицию с помощью бывших и нынешних игроков мадридского "Реала".

По информации Marca, идея португальца состоит в том, чтобы создать систему подобную "Реал Мадрид" в Эр-Рияде. Он стремится окружить себя бывшими товарищами по команде в Саудовской Аравии.

В частности, Роналду хочет трансфера Начо Фернандеса. Нынешний капитана "Реала" в шестой раз завоевал Лигу чемпионов, но при этом с высокой вероятностью покинет Мадрид этим летом

Кроме того, Роналду желает перехода хавбека "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

Напомним, что Криштиану перешел в "Аль-Наср" в 2023 году. Его контракт действует до 2025 года, но клуб хочет продлить с ним соглашение.