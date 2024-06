Легенда "Реала" перешел в "Аль-Наср" Роналду

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро стал спортивным директором саудовского "Аль-Насра", сообщают Vesti.kz.

56-летний Йерро с 2022 по 2024 год трудился на аналогичной должности в мексиканской "Гвадалахаре". До этого испанский специалист, выступавший с 1989 по 2003 год за "Реал" возглавлял свою национальную команду на ЧМ-2018 в России.

Ранее сообщалось, что в инициатором приглашения легендарного испанца в саудовский клуб является звезда "Аль-Насра" 39-летний португалец Криштиану Роналду.

🎬 The first day for our sporting director Fernando Hierro 🤩



And his message to AlNassr Fans 💛

pic.twitter.com/E5TyKwghTF