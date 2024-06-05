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Реклама Новости спорта Футбол Евро-2024 Вчера 15:55 Комментарии Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция ©x.com/AlNassrFC Сборная Португалии в рамках подготовки к Евро-2024 обыграла в товарищеском матче на своем поле команду Финляндии (4:2), сообщают Vesti.kz. 39-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропускал эту игру. Ему был предоставлен дополнительный отдых после тяжелого сезона. Звездный португалец так отреагировал в соцсетях на победу своих партнеров по сборной: "Вперед, команда!" - написал он. Ранее о перспективах португальцев на Евро-2024 высказался экс-наставник "Тоттенхэма" Гарри Реднапп. Он отдельно прокомментировал игру Роналду. На чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии сборная Португалии сыграет в группе F с командами Грузии, Чехии и Турции. Поделиться в соц. сетях:













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