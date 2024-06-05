Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Евро-2024
Комментарии

Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция

Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция
©x.com/AlNassrFC

Сборная Португалии в рамках подготовки к Евро-2024 обыграла в товарищеском матче на своем поле команду Финляндии (4:2), сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропускал эту игру. Ему был предоставлен дополнительный отдых после тяжелого сезона.

Звездный португалец так отреагировал в соцсетях на победу своих партнеров по сборной:

"Вперед, команда!" - написал он.

Ранее о перспективах португальцев на Евро-2024 высказался экс-наставник "Тоттенхэма" Гарри Реднапп. Он отдельно прокомментировал игру Роналду.

На чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии сборная Португалии сыграет в группе F с командами Грузии, Чехии и Турции.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Португалия Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу Еврофутбол Футбол Финляндия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus