Роналду отреагировал на свой промах с пенальти: последствия известны

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал вылет своей команды из Кубка Короля Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала "Аль-Наср" встречался с "Аль-Таавуном" и проиграл 0:1. При этом Роналду мог спасти команду, но не смог реализовать пенальти на 90+6-й минуте.

"Каждое испытание - это возможность для роста", - написал Роналду в твиттере.

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Отметим, что Роналду впервые не забил пенальти в "Аль-Насре" – до этого было 19 успешных попыток.

В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2025 года.