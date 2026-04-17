Легендарный английский форвард Гари Линекер неожиданно оказался в центре внимания из-за отношений со звёздным португальцем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

В своём подкасте The Rest is Football бывший нападающий сборной Англии рассказал, что португалец отписался от него в соцсетях. Причина, по словам Линекера, довольно простая – его позиция в вечном споре Лионеля Месси против Криштиану Роналду.

"Похоже, я ему не очень нравлюсь. Я никогда его не оскорблял – просто честно говорю, что считаю Месси более сильным футболистом. После этого он отписался от меня в Instagram. Ну, переживу", – цитируют Линекера Goal.

При этом англичанин дал понять, что не держит обиды и относится к ситуации с юмором:

"Мне всегда будет нравиться Криштиану. Мы не раз пересекались. Думаю, он немного на меня обижен, но это нормально. И, знаешь… Криштиану, позвони мне – давай снова дружить", – добавил он.

Отметим, что Гари Линекер один из самых известных нападающих Англии и один из лучших бомбардиров в истории национальной команды, на его счету 48 голов.

Среди его главных достижений – "Золотая бутса" чемпионата мира 1986 года (6 мячей), победа в Кубке обладателей кубков УЕФА (1989), Кубок Англии (1991) и Кубок Испании (1988). Кроме того, он дважды признавался лучшим футболистом года в Англии.

