Что случилось с Роналду после победы? Тренер "Аль-Насра" раскрыл детали

Главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не разделил с командой радость победы в матче 29-го тура саудовской Про-Лиги против "Аль-Иттифака" (1:0), сообщают Vesti.kz.

Португальский форвард покинул поле на 89-й минуте, после чего не участвовал в праздновании успеха. Наставник команды прокомментировал ситуацию, развеяв вопросы вокруг поведения звёздного капитана.

"После перерыва Криштиану вообще не должен был выходить на поле, у него были проблемы с животом, он пребывал в плохом настроении. Когда я заменил его, Роналду сразу же направился в раздевалку, где его вырвало. Сколько бы лет опыта у нас ни было в футболе, эмоциональное состояние игрока тоже имеет значение. Чувствуем, что всё ближе и ближе подходим к финишной черте. Именно поэтому его не было с командой в конце игры — он находился в раздевалке, чувствуя себя нездоровым", — приводит слова Жезуша Record.

"Аль-Наср" продолжает уверенно доминировать в чемпионате, доведя победную серию до 15 матчей подряд. Команда Роналду возглавляет таблицу с 76 очками и сохраняет комфортный отрыв от ближайшего преследователя.

