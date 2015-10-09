Талант "Реала" вошёл в историю ЛЧ и оказался в одном списке с Роналду

Арда Гюлер провёл матч против "Баварии", после которого вошёл сразу в несколько исторических списков Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Несмотря на поражение, турецкий полузащитник "Реала" ярко проявил себя в ответной игре четвертьфинала. Он открыл счёт уже на 35-й секунде и не остановился на этом.

Также, как пишет Stats Foot, Гюлер стал первым турецким футболистом, которому удалось оформить дубль в матче плей-офф Лиги чемпионов с момента введения современного формата турнира в сезоне-1992/93.

Отдельно стоит отметить, как именно он забил. По данным Squawka, оба мяча полузащитник отправил в ворота ударами из-за пределов штрафной. Ранее подобное в одном матче Лиги чемпионов среди игроков "Реала" удавалось лишь двоим – Роберто Карлосу в игре с "Байером" в 2000 году и Криштиану Роналду в матче против "Цюриха" в 2009-м.

Arda Güler TAKE A BOW. 🤯



He is just the third Real Madrid player to score 2+ goals from outside of the box in a Champions League game:



◎ Roberto Carlos (2000 vs Leverkusen)

◎ Cristiano Ronaldo (2009 vs Zurich)

◉ Arda Guler (2026 vs Bayern)



🚀🚀 pic.twitter.com/N39dBPKWGA — Squawka (@Squawka) April 15, 2026

Отметим, что Гюлер уже успел собрать внушительный набор трофеев: он является победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании сезона-2023/24, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании 2024 года, а также выигрывал Кубок Турции (2022/23).

К 19 годам он вошёл в историю как первый турецкий футболист, выигравший Лигу чемпионов, а также отметился самым дальним голом в истории Ла Лиги – с расстояния 68 метров.

За мадридский "Реал" Гюлер выступает с лета 2023 года, когда перешёл из стамбульского "Фенербахче".

