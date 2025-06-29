Роналду лишили звездного партнера: его покупали за 77 миллионов

Колумбийский форвард "Аль-Насра" Джон Дуран принял окончательное решение покинуть клуб, передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, между Дураном и "Аль-Насром" все завершено - саудовский клуб дал зеленый свет на его уход. Новой точкой в карьере 21-летнего нападающего может стать турецкий "Фенербахче", где к переговорам активно подключился спортивный директор клуба Мехмет Озек.





Стамбульский гранд близок к согласованию всех условий сделки и уже получил принципиальное согласие от клуба из Эр-Рияда на трансфер.

Напомним, он перешел из английской "Астон Виллы" в январе текущего года за рекордные для "Аль-Насра" 77 миллионов.

Добавим также, что недавно контракт с саудовским клубом продлил пятикратный обладатель "Золотого мяча" - португальский форвард Криштиану Роналду.

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"